В США во время снежной бури разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Об этом сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел 25 января в штате Мэн. Сообщалось, что при вылете из аэропорта Бангор разбился частный самолет. На его борту находились восемь человек. Информации о возможных пострадавших и жертвах пока не приводится. Причина крушения также не уточняется.

Позже новость о крушении Bombardier Challenger 650 подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Ведомство проведет расследование инцидента. Отметим, что на штат Мэн на прошлой неделе обрушилась снежная буря. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

