Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Георгий Гахария отметил, что правительство контролирует ситацию.

Премьер-министр Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране. Об этом политик Георгий Гахария рассказал в рамках правительственного заседания. Он отметил, что фактически новый этап заражений начался, но местная власть контролирует процесс.

Выявленные сегодня 57 случаев и вчерашние 44 напрямую указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется...Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается. Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

Напомним, что на 10 сентября в стране зафиксирован рекордный суточный прирост случаев новых инфицируемых - 57 человек. По словам премьер-министра, у грузинского населения нет поводов для паники.

Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией.