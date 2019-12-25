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Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Сегодня, 12:35
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lesjasap

Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

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Георгий Гахария отметил, что правительство контролирует ситацию.

Премьер-министр Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране. Об этом политик Георгий Гахария рассказал в рамках правительственного заседания. Он отметил, что фактически новый этап заражений начался, но местная власть контролирует процесс.

Выявленные сегодня 57 случаев и вчерашние 44 напрямую указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется...Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается.

Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

Напомним, что на 10 сентября в стране зафиксирован рекордный суточный прирост случаев новых инфицируемых - 57 человек. По словам премьер-министра, у грузинского населения нет поводов для паники.

Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией.

Теги: вторая волна, георгий гахария, грузия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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