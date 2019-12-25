Грузинский политик рассказал о своих планах на управление страной.

Михаил Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". Бывший президент заявил, что в случае победы его партии "Единое национальное движение" на октябрьских выборах в парламент, а также в случае вступления в должность премьер-министра, он не будет противостоять Москве.

Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями Михаил Саакашвили, грузинский политик

По словам спикера, сейчас Грузии следует задуматься о том, как вытащить себя из болота. Саакашвили заметил, что он сейчас уже не тот "Миша, которым был". Сейчас политик готов возглавить новое правительство страны на срок более двух лет, а потом вернуться на Украину, в которой у него осталась поддержка со стороны местного населения.

В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки Михаил Саакашвили, грузинский политик

Политик считает, что в Грузии многое нужно менять для того, чтобы страна не погибла.Саакашвили надеется передать власть новому поколению. В этом он видит свою историческую миссию.

