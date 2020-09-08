Грузинский политик выдвинул оппозиции два условия для возвращения в страну.

Михаил Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии. Об этом политик сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Ранее портал "Новости-Грузия" заявил, что Саакашвили выдвинул два условия. Он предложил ограничить свой срок на посту премьер-министра двумя годами в случае победы его сторонников на парламентских выборах. Вторым условием стало то, что его возвращение не вызовет массовых беспорядков.

Я передал власть мирно, и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти Михаил Саакашвили, грузинский политик

Напомним, что решение выдвинуть Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны прозвучало 7 сентября в оппозиционных партиях "Единое национальное движение" и "Сила в единстве".

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси.

Видео: Facebook/Mikheil Saakashvili