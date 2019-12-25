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В Грузии вооруженный мужчина взял в банке заложников
Сегодня, 14:59
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MShaffter

В Грузии вооруженный мужчина взял в банке заложников

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ЧП произошло в одном из отделений банка Грузии в Зугдиди.

В Зугдиди вооруженный мужчина удерживает в банке заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на Грузинские СМИ.

 По данным местных телеканалов мужчина, вооруженный автоматом и гранатами, ворвался в отделение банка и удерживает там заложников, работников и посетителей. Точное количество заложников на данный момент неизвестно. Неизвестны пока и требования захватчика.

Официальных комментариев на момент написания новости нет.

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Фото:  скриншот видео პირველი არხი

Теги: в мире, заложники, новости грузии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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