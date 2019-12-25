В Грузии вооруженный мужчина взял в банке заложников

ЧП произошло в одном из отделений банка Грузии в Зугдиди.

В Зугдиди вооруженный мужчина удерживает в банке заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на Грузинские СМИ.

По данным местных телеканалов мужчина, вооруженный автоматом и гранатами, ворвался в отделение банка и удерживает там заложников, работников и посетителей. Точное количество заложников на данный момент неизвестно. Неизвестны пока и требования захватчика.

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Фото: скриншот видео პირველი არხი