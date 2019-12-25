Азербайджан сообщил об уничтожении армянского батальона

Среди убитых есть заместитель командира полка Ваан Саркисян.

Азербайджан сообщил об уничтожении армянского офицерского батальона. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Известно, что азербайджанские войска убили начальника артиллерии полка, командира артиллерийского дивизиона и командира 4-го батальона вместе вооружённых сил Армении вместе с личным составом.

Сообщается, что среди убитых есть заместитель командира полка Ваан Саркисян.

Ранее Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в юге Карабаха.

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