Азербайджан сообщил об уничтожении армянского батальона

Азербайджан сообщил об уничтожении армянского офицерского батальона. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Известно, что азербайджанские войска убили начальника артиллерии полка, командира артиллерийского дивизиона и командира 4-го батальона вместе вооружённых сил Армении вместе с личным составом.
Сообщается, что среди убитых есть заместитель командира полка Ваан Саркисян.
Ранее Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в юге Карабаха.
Фото: pixabay.com
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