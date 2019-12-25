Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в юге Карабаха

Самолёт сбили примерно в 08.30 по местному времени.

Минобороны Армении сообщило о сбитом на южном направлении линии конфликта самолете ВВС Азербайджана в юге Карабаха. С заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Самолёт сбили примерно в 08.30 по местному времени — в 7:30 по московскому времени.

По сообщениям Степанян, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему остаётся довольно напряжённой.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха.

Фото: pixabay.com