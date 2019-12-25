Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе

Он считает себя счастливым.

Президент Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха.

Заявление Алиев сделал во время прямого обращения к нации. Он отметил, что считает себя счастливым, потому что может сообщать своему народу счастливые новости.

Мы на пороге великого возвращения. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что государство сделает всё для того, чтобы граждане, вернувшиеся в Карабах, жили там спокойно и благополучно.

Ранее Армения начала сбивать над Карабахом турецкие Bayraktar TB2.

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