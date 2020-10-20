Армения начала сбивать над Карабахом турецкие Bayraktar TB2

Благодаря российскому вмешательству в систему ПВО Армении военные смогли ликвидировать не менее пяти иностранных дронов.

Армения начала сбивать над Карабахом турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Ранее Ереван демонстрировал неспособность справляться с иностранными дронами в регионе. БПЛА запускали с территории Азербайджана военные. По данным местных СМИ, за пять часов в понедельник 19 октября при помощи российских военных армянским силам удалось уничтожить не менее пяти турецких беспилотников.

Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции статья "Актуальных новостей"

Кадрами со сбитыми беспилотниками поделились представители самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха. Они уточнили, что сбили именно турецкие аппараты Bayraktar TB2. На показанных роликах заметны ОЭС п Wescam CMХ15D канадского производства, а также мотор от БПЛА IAI Harop Израиля.

Эксперты предположили, что речь может идти не о новом вооружении Армении, а о подключении средств РЛС России к системе ПВО Армении.

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Видео: YouTube / Del Boy