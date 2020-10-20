Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе

Он отметил, что Россия для боевиков такой же враг, как Армения и Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, так как в зоне конфликта воюют иностранные боевики.

Политик отметил, что мировое сообщество не сомневается в том, что в непризнанной республике в боевых действиях участвуют сирийские наёмники, которых привезла Турция. По мнению Пашиняна, часть из них уже переброшена на Северный Кавказ на территорию России после того, как террористические группировки были разгромлены армянской армией.

Он отметил, что Россия для боевиков такой же враг, как Армения и Карабах.

Ранее французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах.

Видео: YouTube / TASS