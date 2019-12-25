Валери Буайе призвала противостоять распространению турецкого ислама в Европе.

Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах. Валери Буайе заявила местному парламенту, что политикам следует противостоять распространению турецкого ислама по территории Европы. Соответствующее предложение будет внесено в верхнюю палату парламента.

Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана Валери Буайе, французский политик

Напомним, что ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что иностранное вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе следует считать недопустимым. По его словам, оно только подпитывает эскалацию. Министр призвал Париж занять беспристрастную позицию по данному вопросу.

Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве.

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