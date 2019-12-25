Политик не хочет занимать высокопоставленные должности.

Михаил Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии. По словам политика, он вернется на родину, если местная оппозиция пригласит его. Однако спикер больше не хочет занимать высокопоставленные должности. Соответствующее заявление бывший президент страны сделал на собственной странице на Facebook.

Я не желаю никакую должность, чтобы мне не предлагали в случае победы, я откажусь. Я хочу быть свободным гражданином своей свободной страны. Хочу вернуться к себе на огород. Для меня является тяжелым то, что на протяжении восьми лет меня не впускают в страну, которую я люблю больше жизни Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Политик уверен, что никогда не сможет свыкнуться с тем, что не имеет возможности вернуться домой. По его словам, он готов прилететь в Грузию вместе с представителями международных СМИ.

Напомним, что оппозиция Грузии проводит протесты с требование назначения новых парламентских выборов. Активисты не признают итоги выборов, проведенных 31 октября. Восемь партий, преодолевших барьер, отказываются получать депутатские мандаты. Они заявили, что голосование было сфальсифицировано и на самом деле они получили больше голосов поддержки, чем объявил ЦИК.

При разгоне протестующих в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ.

Фото: Pixabay.com