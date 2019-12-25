В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса

Решение принято по итогам заседания штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Грузии вводят комендантский час. Об этом на брифинге с журналистами рассказала вице-премьер страны Майа Цкитишвили. Чиновница выступила по результатам оперативного заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей Майа Цкитишвили, вице-премьер Грузии

С 9 ноября по стране власти вводят ограничения, связанные с автомобильным и пешеходным трафиком. Меры будут действовать ежедневно с 22 часов вечера по местному времени до 5 часов утра (с 21 часа вечера до 4 часов утра по московскому времени) в крупных городах.

Оппозиция в Грузии не согласна с итогами выборов и требует повторных выборов в парламент.

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