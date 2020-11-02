В большом воскресном митинге возле здания парламента приняли участие сторонники и представители оппозиционных партий.

Оппозиция в Грузии не согласна с итогами выборов и требует повторных выборов в парламент. Возле здания парламента в воскресенье состоялся большой протестный митинг. Оппозиционеры обещают устраивать акции ежедневно до нового голосования. Об этих планах рассказала Саломе Самадашвили, член партии "Единое национальное движение".

С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно. Саломе Самадашвили, член партии "Единое национальное движение"

В большом воскресном митинге возле здания парламента приняли участие сторонники и представители оппозиционных партий, а также гражданские активисты.

Оппозиция не будет признавать итоги парламентских выборов, результаты которых показали победу партии власти "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Ранее мы писали, что мэр Тбилиси проголосовал на парламентских выборах.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster