В Грузии объявили траур из-за смерти патриарха Илии II

Патриарх скончался 17 марта в возрасте 93 лет.

В Грузии объявили траур из-за смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщил Первый грузинский телеканал.

По распоряжению правительства государственные флаги будут приспущены над административными зданиями по всей стране. Патриарх Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. По данным Минздрава Грузии, его смерть была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей.

Напомним, Илия II был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии 23 декабря 1977 года. При нем число храмов в Грузии выросло с 48 до примерно 1 тыс. зданий. Также при патриархе возвели самый большой храм в Грузии. Он получил название Патриарший собор Святой Троицы.

Ранее мы сообщали, что ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ.

