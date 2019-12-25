ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ

Дэвид О'Салливан сообщил, что послабления стали возможны после ряда обязательств, на которые пошли оператор порта и власти Грузии.

Европейский союз исключил грузинский морской порт Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против России в виду того, что объект не нарушал санкционный режим. Соответствующая информация приводится в официальном письме специального представителя ЕС по санкциям Дэвида О"Салливана, адресованном главе грузинского внешнеполитического ведомства Маке Бочоришвили. В документе уточняется, что Брюссель пересмотрел коллективную позицию после того, как власти из Тбилиси и оператор гавани взяли на себя ряд обязательств. В частности, страна не будет допускать захода в порт суда, находящиеся под санкционным давлением. Определенные обязательства взяла на себя азербайджанская компания SOCAR, которая является оператором порта. Иностранцы намерены соблюдать установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть.

Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода "теневого флота" в порт. текст письма

Напомним, что 9 февраля новостное агентство The Reuters написало о том, что ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран (Индонезии и Грузии) за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета запретов коллективного Брюсселя в отношении Москвы. Речь идет в том числе о терминале Кулеви, который располагается в Западной Грузии на побережье Черного моря. Евросоюз планировал принять 20-й пакет санкций к 24 февраля. Однако глава МИД ЕС и политики безопасности Кая Каллас отметила, что союзники не успевают принять новые запреты и рестрикции к обозначенной дате.

