Каха Каладзе отдал голос за "успешную Грузию".

Мэр Тбилиси проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщили грузинские СМИ. По данным прессы, генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что отдал голос за успешную Грузию, стабильность и развитие. Политик поблагодарил избирателей за активность на участках.

Каха Каладзе, Я проголосовал за успешную Грузию, мир, стабильность и развитие, что является самым важным мэр Тбилиси

Напомним, что самостоятельно сформировать правительство сможет политическая партия, которая наберет более 40% голосов избирателей. В борьбе за кресла депутатов принимают участие 48 партий и два политических блока. Парламентские выборы в Грузии ведутся по смешанной системе. Из 150 депутатов 120 будут выбраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным.

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах.

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