Избирательные участки будут открыты до 20 часов по местному времени.

В Грузии началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись с 8 часов утра 31 октября по местному времени (07:00 по московскому времени). Отдать голос за выбранного кандидата жители страны смогут до 20 часов вечера (19:00 по московскому времени). Работают 3 847 избирательных участков, включая 52 за пределами государства.

Напомним, что в Грузии парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Из 150 депутатов 120 человек будут избраны согласно пропорциональным спискам, а 30 человек - по мажоритарным. В общей сложности в выборах принимают участие 48 политических партий и два блока.

На данный момент фаворитом местные СМИ называют правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Саакашвили заявил, что государство в Грузии уничтожено.

Фото: Pixabay.com