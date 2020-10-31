Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Георгий Гахария пришел на избирательный участок с женой.

Премьер-министр Грузии проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты говорят о том, что чиновнику пришлось несколько минут стоять в очереди из-за большого потока желающих проголосовать. Мероприятие с участием главы кабинета министров в прямом эфире транслировал телеканал Imedi.

Я проголосовал за европейскую, западную Грузию, построенную на демократических ценностях, справедливости и твердом экономическом фундаменте. Я проголосовал за государство и людей, которые знают цену свободы, достоинства Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

Известно, что Гахария пришел на избирательный участок по месту своей прописки вместе с супругой Макой Пацацией. Он зарегистрирован в столичном районе Мтацминда.

В Грузии началось голосование на парламентских выборах.

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