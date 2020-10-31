Саломе Зурабишвили посетила избирательный участок.

Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны. Глава государства посетила избирательный участок, несмотря на пандемию коронавируса. Саломе Зурабишвили призвала все население страны принять участие в выборах парламента,так как на участках обеспечена безопасность и учтены меры гигиены.

Я хочу всех поздравить с сегодняшним днем! Я проголосовала так, как это сделает каждый гражданин - свободно, мирно... Мы голосуем для того, чтобы построить ту страну, о которой все мечтаем. Это европейская, демократическая страна Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Напомним, что в стране парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Из 150 депутатов 120 человек будут выбраны по партийным спискам, еще 30 - по мажоритарным округам.

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах.

Видео: YT / TV IMEDI