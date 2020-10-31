Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны. Глава государства посетила избирательный участок, несмотря на пандемию коронавируса. Саломе Зурабишвили призвала все население страны принять участие в выборах парламента,так как на участках обеспечена безопасность и учтены меры гигиены.
Я хочу всех поздравить с сегодняшним днем! Я проголосовала так, как это сделает каждый гражданин - свободно, мирно... Мы голосуем для того, чтобы построить ту страну, о которой все мечтаем. Это европейская, демократическая страна
Саломе Зурабишвили, президент Грузии
Напомним, что в стране парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Из 150 депутатов 120 человек будут выбраны по партийным спискам, еще 30 - по мажоритарным округам.
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах.
Видео: YT / TV IMEDI
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