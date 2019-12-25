При разгоне протестующих в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ

К зданию ЦИК стянули водомёты и сотрудников спецназа.

При разгоне протестующих, собравшихся возле Центризбиркома в Тбилиси, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Как сообщают очевидцы, собравшихся никто не предупредил о распылении газа. Во время воскресной акции протеста к зданию ЦИК стянули водомёты и сотрудников спецназа, которые просили участников акции разойтись. Митингующие отказались — после этого последовал жёсткий разгон, в результате которого пострадали несколько человек. Им оказали помощь медики со скорой.

Отметим, что замглавы МВД Грузии Кахабер заявил, что сообщения о применении слезоточивого газа являются дезинформацией.

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