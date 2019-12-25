Саломе Зурабишвили проголосовала в рамках второго тура парламентских выборов.

Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента. Об этом глава государства заявила журналистам после того, как проголосовала на избирательном участке в рамках второго тура выборов. Саломе Зурабишвили выразила надежду, что все политические партии страны проявят уважение к народным избирателям.

Я надеюсь, что у нас будет очень эффективный, деловой и многопартийный парламент. Это то решение, которое принял грузинский избиратель, отдав голос девяти партиям. Мы должны уважать избирателей и их желания Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Напомним, что утром 21 ноября в Грузии начался второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Первый тур состоялся 31 октября по новой смешанной системе. Она подразумевает выбор 120 из 150 депутатов согласно пропорциональной системе. Оставшиеся 30 мест парламентариев избираются по мажоритарной системе.

Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией.

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