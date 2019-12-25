Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией

Глава правительства проголосовал в рамках второго тура парламентских выборов.

Премьер-министр Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией. Чиновник одним из первых в стране проголосовал в рамках второго тура парламентских выборов. По словам спикера, только совместное взаимодействие с оппозицией поможет представителям правительства работать и брать на себя ответственность.

Напомним, что второй тур голосования начался в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе. Она подразумевает, что 120 из 150 депутатов будут выбраны по пропорциональной схеме, а оставшиеся - по мажоритарной. В рамках первого тура правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов избирателей. Члены партии одержали победу в 13 одномандатных округах, набрав более 50% поддержки населения.

В грузинский парламент попали девять партий и блоков, которые смогли преодолеть 1% барьер. Все оппозиционные партии сочли проведенные выборы сфальсифицированными. После их завершения член партий отказались от мандатов, полученных по пропорциональным спискам. Они бойкотируют второй тур выборов.

В Тбилиси началась акция протеста.

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