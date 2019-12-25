Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов в стране.

В Тбилиси началась акция протеста. Об этом сообщили местные журналисты. Оппозиционные представители политических партий Грузии требуют проведения новых парламентских выборов. Они собрались на митинг перед зданием парламента в столице. Информацию с места событий передает корреспондент "РИА Новостей".

Требования будут действовать до тех пор, пока мы не достигнем результата. Мы требуем изменения руководства центральной избирательной комиссии и освобождения политических заключённых Заал Удумашвили, член партии "Единое национальное движение"

Напомним, что в Грузии парламентские выборы прошли 31 октября. Согласно официальным результатам ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов избирателей. В общей сложности парламент будет сформирован из семи партий и двух блоков. Однако оппозиция отказалась признавать итоги проведенного голосования.

Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии.

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