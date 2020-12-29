Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики

Он возвращается к обычной жизни.

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. Он написал об этом в Facebook.

Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Бидзина Иванишвили, лидер партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

По его словам, он возвращается к обычной жизни.

Ранее мы писали, что в Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год. В крупных городах не будет работать общественный и междугородний транспорт. Закрытыми остаются вещевые рынки. Исключение сделали для аграрных рынков. С 24 декабря по 2 января откроются торговые комплексы. В них магазины смогут функционировать с 7 утра до 19 часов вечера. Администрация заведений будет регулировать число посетителей.

Видео: Youtube/TV IMEDI