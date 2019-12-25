Совет не смог отменить большую часть ограничений из-за роста числа новых зараженных коронавирусом.

В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год. Об этом на брифинге с журналистами сообщила член координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Майя Цеитишвили. До конца января в стране будут действовать ограничения, хотя ранее власти планировали отменить ряд мер с 2 января. По словам чиновницы, сделать это сейчас не представляется возможным из-за росла числа зараженных инфекцией.

Совет принял решение, что с 24 декабря ослабление ограничений произойдет не в том масштабе, в котором планировалось Майя Цеитишвили, грузинский политик

В Совете уточнили, что в крупных городах не будет работать общественный и междугородний транспорт. Закрытыми остаются вещевые рынки. Исключение сделали для аграрных рынков. С 24 декабря по 2 января откроются торговые комплексы. В них магазины смогут функционировать с 7 утра до 19 часов вечера. Администрация заведений будет регулировать число посетителей.

Президент Грузии отметила важность диалога с Россией.

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