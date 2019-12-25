Саломе Зурабишвили выступила перед новыми членами парламента страны.

Президент Грузии отметила важность диалога с Россией. Об этом глава государства рассказала в рамках своего выступления на первом заседании новоизбранного парламента. Саломе Зурабишвили подчеркнула стремление Тбилиси найти способы сближения с Абхазией и Южной Осетией.

Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Напомним, что Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения. Это произошло из-за того, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В Грузии данные территории считают оккупированными. Официальная позиция страны заявляет о том, что для сокращения дистанции и в целях объединения следует использовать все возможности общения с коллегами.

Оппозиция выигрывает выборы в Румынии после подсчета 95% голосов.

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