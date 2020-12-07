Оппозиция выигрывает выборы в Румынии после подсчета 95% голосов

Явка на выборы составила 31,8%.

Оппозиционная социал-демократическая партия Румынии набирает 29,8% и выигрывает выборы в парламент после подсчета 95% голосов. Второй идёт национал-либеральная партия премьера Лудовика Орбана с 25,11%. Об этом рассказали в Центризбиркоме страны.

Третье место заняла партия "Союз за спасение Румынии", она набрала 14,5%. Также барьер в пять процентов преодолели "Альянс за единство румын" с 8,7% и "Демократический союз венгров Румынии" с шестью процентами.

Явка на выборы составила 31,8% - 5,8 миллионов граждан из 18, которые имеют право голоса.

Ранее мы писали, что правящая партия Грузии победила на выборах в парламент.

Видео: YouTube / Antena 3