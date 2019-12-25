Премьер Грузии объявил об отставке

Георгий Гахария не согласен с партией по поводу защиты оппозиционера Ники Мелия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о собственной отставке. Об этом глава местного правительства сообщил на брифинге с журналистами. Чиновник уточнил, что имеет разногласия с командой по вопросу заключения под стражу оппозиционера и по совместительству председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.

К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

Офис партии с аплодисментами принял заявление Гахарии. Они добавили, что победили в данном вопросе. напомним, что Тбилисский городской суд вечером 17 февраля вечером удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения Мелии. Оппозиционера хотят взять под арест, однако он укрылся и находится под защитой сторонников.

Грузинские власти назвали действия оппозиции революционным сценарием.

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