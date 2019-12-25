Гия Вольский прокомментировал действия Ники Мелия.

Грузинские власти назвали действия оппозиции революционным сценарием. Об этом на брифинге сообщил вице-спикер местного парламента Гия Вольский. Он охарактеризовал действия председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Ранее политик не заплатил залог, а после судебного решения об аресте закрылся в офисе своего движения под охраной сторонников.

Партия, которая не достигла успехов на выборах, которая не достигла успеха в политике под названием "навязывание фальсификации выборов", которая отказывается встать во главе следственной комиссии, исходя из этого, ничего другого не остается сказать, кроме как то, что, фактически, все это является одним из путей развития революционного сценария Гия Вольский, вице-спикер парламента Грузии

Напомним, что Тбилисский городской суд вечером 17 января удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест главе партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Вольский заметил, что Мелия обвиняется в организации насильственных беспорядков летом 2019 года. Оппозиционер демонстративно снял надетый на него электронный браслет, после чего полиция решила дать фигуранту дела "еще один шанс", выпустив под залог.

Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером.

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