Политик обозначил проблему украинской дипломатии.

Михаил Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером. Об этом бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области сообщил на собственной странице в Facebook. Политик уточнил, что говорит о дипломате Игоре Долгове. По словам действующего главы Исполнительного комитета национального совета реформ Украины, Долгов давно замечен в связях с грузинскими чиновниками.

По моему глубокому убеждению, этот посол — взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов Михаил Саакашвили, украинский и грузинский политик

Саакашвили напомнил, что коррумпированность коснулась не только Долгова, но и большого числа других украинских дипломатов. Он уточнил, что этот показатель прямо пропорционален снижению эффективности киевской дипломатии, а также дискредитирует и ослабляет государственные позиции в мировой сообществе.

Акция против закрытия телеканалов началась в Киеве.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili