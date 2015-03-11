У журналистов в руках плакаты с фразами "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Конец свободы слова".

Акция против закрытия телеканалов началась в Киеве. На улицы вышли сотрудники трёх заблокированных накануне телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они устроили пикет возле бизнес-центра "Парковый" в Киеве, в котором на мероприятии находится президент Украины Владимир Зеленский.

У журналистов в руках плакаты с фразами "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Конец свободы слова". Пока что протест проходит в мирной форме.

Ранее Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя.

Видео: YouTube / Телеканал ZIK