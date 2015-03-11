Акция против закрытия телеканалов началась в Киеве. На улицы вышли сотрудники трёх заблокированных накануне телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они устроили пикет возле бизнес-центра "Парковый" в Киеве, в котором на мероприятии находится президент Украины Владимир Зеленский.
У журналистов в руках плакаты с фразами "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Конец свободы слова". Пока что протест проходит в мирной форме.
Ранее Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя.
Видео: YouTube / Телеканал ZIK
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