Политик считает, что эти территории могут отойти России.

Михаил Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя. Об этом бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области сообщил журналистам с телеканала "Украина". Он прокомментировал закрытие в стране трех оппозиционных телеканалов. По мнению спикера, данный шаг со стороны Владимира Зеленского не только не поможет ему остановить военный конфликт на Донбассе, но и выведет боевые столкновения на новый этап.

Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше...Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания для военной операции Михаил Саакашвили, политик

Эксперт подчеркнул, что украинские территории, такие как Мариуполь и Херсон могут отойти под российское управление. Свою точку зрения Саакашвили объяснил тем, что Москва должна иметь определенный плацдарм на Украине, который позволит ей содержать Крымский полуостров, обеспечивать его водоснабжением и улучшать логистику.

Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili