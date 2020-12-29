Мужчина обвиняется в нескольких преступлениях на Родине.

В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина. Мужчина разыскивался по запросу российской стороны. С 19 августа 2020 года он находился в национальном розыске, а с 9 ноября 2020 года - в международном.

Задержан разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола гражданин России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года сообщение МВД Грузии

Известно, что россиянин обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции, угрозах применения силы, а также вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних, развратных действиях по отношению к несовершеннолетним, умышленном причинении вреда средней степени тяжести здоровью человека.

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Фото: МВД Грузии