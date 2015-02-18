Полет обновленного самолета состоялся 6 марта.

В Грузии взлетел первый восстановленный штурмовик Су-25. Об этом сообщили журналисты "Взгляда". На официальном сайте местного оборонного ведомства говорится о том, что полет состоялся днем 6 марта. Борт был модернизирован силами компаний "Тбилавиастроитель" и "Дельта". В дальнейшем военные планируют поэтапно восстановить весь авиапарк ВВС страны.

Первый восстановленный и модернизированный собственными силами самолет Су-25 будет использоваться как в боевых, так и в учебных целях. сообщение Минобороны Грузии

Напомним, что программу по восстановлению Су-25 заявил в прошлом году Тбилисский авиазавод. По словам экс-главы обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, страна может выпускать штурмовики как для собственных ВВС, так и на экспорт. Известно, что поставки комплектующих для самолетов из России исключены. Эксперты не знают, откуда Тбилиси получает детали.

В Грузии задержаны двое мужчин, обвиняемых в нападении на офис партии Саакашвили.

Фото и видео: YouTube/-თავდაცვის სამინისტრო

