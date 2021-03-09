В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в Мартвили. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
Известно, что шесть человек пострадли.
Драка произошла в результате закрытого заседания, на котором председательствовал новый правящий митрополит Стефан.
Причиной конфликта стала ссора между представителями духовенства.
В МВД начато расследование инцидента.
Ранее в Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту.
Видео: Facebook / Berdia Kalandia, რადიო თავისუფლება
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