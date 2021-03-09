В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

В МВД начато расследование инцидента.

В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в Мартвили. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Известно, что шесть человек пострадли.

Драка произошла в результате закрытого заседания, на котором председательствовал новый правящий митрополит Стефан.

Причиной конфликта стала ссора между представителями духовенства.

В МВД начато расследование инцидента.

Ранее в Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту.

Видео: Facebook / Berdia Kalandia, რადიო თავისუფლება