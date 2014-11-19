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В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту

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Экипаж делал ей замечания, женщина не реагировала.

В Новосибирске пассажирку самолета, следовавшего по рейсу по Владивосток, задержали из-за неадекватного поведения на борту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Известно, что 39-летняя женщина находилась под воздействием наркотических веществ. Через 15 минут после взлёта она начала бесцельно ходить по салону, надевать и снимать верхнюю одежду. Экипаж делал ей замечания, женщина не реагировала.

Бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении.

цитата из пресс-релиза МВД

Женщину удерживали в таком положении до посадки самолёта. После её задержала транспортная полиция.

Ранее мы писали, что в Грузии взлетел первый восстановленный штурмовик Су-25.

Видео: ВК/Инцидент Новосибирск

Теги: мвд, новосибирск, самолет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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