В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту

Экипаж делал ей замечания, женщина не реагировала.

В Новосибирске пассажирку самолета, следовавшего по рейсу по Владивосток, задержали из-за неадекватного поведения на борту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Известно, что 39-летняя женщина находилась под воздействием наркотических веществ. Через 15 минут после взлёта она начала бесцельно ходить по салону, надевать и снимать верхнюю одежду. Экипаж делал ей замечания, женщина не реагировала.

Бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении. цитата из пресс-релиза МВД

Женщину удерживали в таком положении до посадки самолёта. После её задержала транспортная полиция.

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Видео: ВК/Инцидент Новосибирск