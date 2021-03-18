Мэрия города контролирует ситуацию.

В Тбилиси опасаются схода грандиозного оползня в одном из жилых микрорайонов. Об этом журналистам из Sputnik Грузия сообщили местные жители. Они уточнили, что увидели под склоном дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари значительную трещину в земле. В последние года на данном участке ведутся строительные работы. Процесс контролируется мэрией города.

В СМИ уточнили, что в настоящее время городская администрация знает о ситуации с активизацией "оползневых процессов". Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверил население, что чиновники принимают все возможные меры для того, чтобы обезопасить жителей в кратчайшие сроки, а также, чтобы предотвратить сход оползня.

Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами".

Фото и видео: Telegram/Sputnik Грузия

