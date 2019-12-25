МИД Дании решил изменить название Белоруссии. Об этом дипломаты сообщили в официальном Twitter-аккаунте. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что изменения вносятся в рамках поддержки борьбы народа республики за демократию. Название Belarus местный МИД будет использовать вместо Hviderusland.
Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением.
Йеппе Кофод, глава МИД Дании
Напомним, что ранее Светлана Тихановская призвала главу МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса переименовать название Белоруссии на литовском языке с Baltarusija на Belarusia. По мнению оппозиционного политика из Минска, Baltarusija многими воспринимается как ошибочная ассоциация с РФ.
Дания обвинила гражданина России в шпионаже.
Фото: Pixabay.com
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