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МИД Дании решил изменить название Белоруссии
Сегодня, 14:36
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lesjasap

МИД Дании решил изменить название Белоруссии

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Название республики дипломаты будут писать по-другому.

МИД Дании решил изменить название Белоруссии. Об этом дипломаты сообщили в официальном Twitter-аккаунте. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что изменения вносятся в рамках поддержки борьбы народа республики за демократию. Название Belarus местный МИД будет использовать вместо Hviderusland.

Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением.

Йеппе Кофод, глава МИД Дании

Напомним, что ранее Светлана Тихановская призвала главу МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса переименовать название Белоруссии на литовском языке с Baltarusija на Belarusia. По мнению оппозиционного политика из Минска, Baltarusija многими воспринимается как ошибочная ассоциация с РФ.

Дания обвинила гражданина России в шпионаже.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, дания, дипломаты, йеппе кофод, мид
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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