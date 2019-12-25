Дания обвинила гражданина России в шпионаже, Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на прокуратуру страны. Иностранцы подчеркнули, что подозреваемый может быть причастен в предоставлении энергетических технологий Копенгагена российским спецслужбам. Известно, что судебный процесс будет проводиться в закрытом режиме.
Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке
пресс-служба прокуратуры Дании
Уголовное дело против россиянина возбуждено в рамках более масштабного расследования. Им занимается национальная разведывательная служба. Для предполагаемого преступника следствие будет требовать тюремного заключения, а после - депортации из страны.
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Фото: Pixabay.com
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