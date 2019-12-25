Убитые из-за COVID-19 норки "восстали из-под земли" в Дании

Риск заражения от тел мёртвых животных крайне мал.

Убитые из-за COVID-19 норки "восстали из-под земли" рядом с городом Хольстебро в Дании. Об этом рассказывает радио DR.

Убитые норки были закопаны на глубину около одного метра. Это не помешало им подняться из под земли. Причина в том, что тела животных набухают из-за образования внутри газов. Пресс-секретарь полиции Дании Томас Кристенсен отмечает, что власти предусмотрели этот процесс, поэтому закидывали сверху как можно больше почвы. Но и этого оказалось недостаточно.

Кристенсен подчеркнул, что риск заражения от тел мёртвых животных крайне мал, однако он существует, потому что бактерии вируса на них всё равно есть.

Ранее мы писали, что в Дании в качестве меры по борьбе с коронавирусом уничтожат всех норок.

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