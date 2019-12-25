В Дании в качестве меры по борьбе с коронавирусом уничтожат всех норок

Норки могут распространять мутировавший вид инфекции.

В Дании уничтожат около 17 миллионов норок, потому что на нескольких фермах у них обнаружили мутировавшую форму COVID-19. Решение приняло правительство страны.

Все норки в Дании должны быть убиты. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

По её словам, норки могут распространять мутировавший вид инфекции, который ослабляет способность человеческого организма к выработке антител.

Мутировавшим COVID-19 заразились уже 12 человек. Кроме фермеров уничтожать норок помогут датская армия и комитет по ЧС. Операция обойдётся примерно в 2,3-2,8 миллиарда датских крон — это 362-441 миллиона долларов.

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