"Это феерия". Захарова о переписке Урсулы фон дер Ляйен с Pfizer

В МИД России оценили "коррупционный сговор" главы ЕК и главы американского фармацевтического предприятия.

Переписка главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем американской фармацевтической компании Pfizer в период пандемии COVID-19 была фееричной. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала о фактах, которые выяснились по результатам журналистских расследований, которые проводили представители Евросоюза. Речь идет о том периоде, когда между странами обсуждались вопросы закупок вакцин и препаратов.

Урсула фон дер Ляйен писала главе Pfizer. Были фразы такого плана, что "мы там договоримся". Эти фразы не оставляли у журналистов никакого иного впечатления, кроме того, что речь идет о сговоре, о каких-то коррупционных схемах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik