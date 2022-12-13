Захарова заявила, что захват школы в Варшаве выходит за рамки нормальности

В МИД России оценили ситуацию и силовым изъятием здания школы у посольства России.

Захват школы при посольстве России в Варшаве не просто пересекает красные линии, а выходит за рамки нормальности. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

А что, это стало большим сюрпризом, поведение Варшавы для кого-то? Да, есть поведение абсолютно вываливающееся за рамки, не просто выходящее и не пересекающее грани, какие-то там красные линии, а вываливающееся за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, то утром 29 апреля польские власти начали процедуру изъятия здания школы при российском посольстве в Варшаве силовым методом. Чиновники дали время до 19 часов вечера по московскому времени сотрудникам для того, чтобы покинуть помещение. Посольство РФ в Польше считает действия коллег противоправными.

Захарова: РФ тщательно отслеживает возможности создания Украиной "грязной" ядерной бомбы.

Фото и видео: Telegram /Радио Sputnik