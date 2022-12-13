Захарова: РФ тщательно отслеживает возможности создания Украиной "грязной" ядерной бомбы

В МИД РФ оценили информацию о"превентивных ударах" НАТО.

Возможности обретения украинскими властями ядерного оружия или создания "грязной" бомбы тщательно отслеживаются в России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что говорит о "громких заявлениях" местного лидера Владимира Зеленского, которые трактуются в МИД не иначе как стремление Киева уйти от безъядерного статуса.

Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания "грязной" бомбы, то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что помнят о публичных призывах к превентивным ядерным ударам стран НАТО по объектам и территории России. Мария Захарова пояснила, что не считает нужным заниматься разбором "каждого болезненного выкрика" из тех, что в избытке звучат от представителей киевского режима.

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Фото и видео: МИД России