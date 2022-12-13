Россия призвала стороны конфликта в Судане к сдержанности

Мария Захарова оценила ситуацию в африканском регионе.

Россия призывает стороны конфликта в Судане к сдержанности и прекращению огня, а также Москва прилагает усилия для обеспечения безопасности в этом регионе российских граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что в том числе мероприятия включают в себя эвакуационные процессы.

Происходящие в Судане драматические события вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Мы призываем стороны конфликта проявлять политическую волю, сдержанность, предпринимать неотложные шаги к прекращению огня. Мария Захарова, пресс-сектераь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России