Захарова: Франция провалила заявку на "честного брокера" в армяно-азербайджанской ситуации

В МИД РФ рассказали о провале "работы честного брокера" Вашингтона и Парижа по Южному Кавказу.

Франция и США провалили заявку на роль честного посредника в урегулировании армяно-азербайджанского регионального конфликта. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Насколько я знаю, у США и у представителей Евросоюза, в частности Франции, были так называемые заявки на роль "честного брокера" в вопросе армяно-азербайджанской нормализации. Мне кажется, эти заявки они провалили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница уточнила, что попытки французских и американских коллег убедить мировую общественность в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения стабильности на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. В с вязи с этим Мария Захарова отметила, что нельзя подобные высказывания от Запада отнести к конструктивной работе или работе "честного брокера", так как внешняя политика этих государств политизирована и носит конъюктурный характер. В Москве уверены, что реальной заботы о судьбах народов региона в планах Вашингтона и Парижа нет.

В МИД заявили, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации.

Фото и видео: МИД России