В МИД заявили, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует недружественным государствам не испытывать Москву. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД уверены, что коллективный Запад продолжает предпринимать попытки по ущемлению законных национальных интересов РФ, а также осознано генерировать риски и повышать ставки в противостоянии Кремлю. Дипломат полагает, что своими действиями Запад "тестирует" болевой порог, за счет которого хочет расширить свое влияние за пределы дозволенного.
В попытке оказать на нас максимальное силовое давление США, по большому счету, наверное, ходят по какому-то краю, не знаю, во что-то сами с собой играют, я думаю, полагают, что при любых раскладах способны контролировать ситуацию в устраивающих их пределах.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД России полагает, что Запад продвигает доминирующий контроль за ситуацией на всех возможных этапах своего исторического развития, а США не позволит допустить ущерб или минимизирует угрозу для себя.
Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам в отношении журналистов США.
Фото и видео: МИД России
Фото и видео: МИД России
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