Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам в отношении журналистов США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что не будет в настоящее время комментировать меры, которые страна примет в качестве ответной реакции на невыдачу вовремя американским посольством виз российским журналистам, которые не смогли приехать в Нью-Йорк на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН.
Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Чиновника в данной рабочей поездке не сопровождал пул журналистов, так как власти США вовремя не выдали им визы.
Захарова предупредила об ответных мерах на возможное решение G7 о запрете экспорта в РФ.
Фото и видео: МИД России
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