Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам в отношении журналистов США

В МИД РФ оценили ответ Москвы на работу посольства США по выдаче виз россиянам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что не будет в настоящее время комментировать меры, которые страна примет в качестве ответной реакции на невыдачу вовремя американским посольством виз российским журналистам, которые не смогли приехать в Нью-Йорк на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН.

Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Чиновника в данной рабочей поездке не сопровождал пул журналистов, так как власти США вовремя не выдали им визы.

Захарова предупредила об ответных мерах на возможное решение G7 о запрете экспорта в РФ.

Фото и видео: МИД России