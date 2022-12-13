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Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам в отношении журналистов США

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В МИД РФ оценили ответ Москвы на работу посольства США по выдаче виз россиянам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что не будет в настоящее время комментировать меры, которые страна примет в качестве ответной реакции на невыдачу вовремя американским посольством  виз российским журналистам, которые не смогли приехать в Нью-Йорк на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН.

Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Чиновника в данной рабочей поездке не сопровождал пул журналистов, так как власти США вовремя не выдали им визы. 

Захарова предупредила об ответных мерах на возможное решение G7 о запрете экспорта в РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: выдача виз, журналисты, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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