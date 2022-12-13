Захарова предупредила об ответных мерах на возможное решение G7 о запрете экспорта в РФ

В МИД России оценили

Россия будет "взвешенно и выверенно" реагировать в том случае, если страны "Большой семерки" (G7) примут решение запретить весь экспорт на территорию России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что новые вероятные ограничения со стороны Запада лишь подрывают общепринятые нормы международных торговых связей. При этом потери не волнуют американских представителей, так как ущерб затронет в первую очередь европейцев.

Если будут вводиться новые санкции, мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, продуманно, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса и так далее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что Россия намерена и дальше развивать взаимодействие с надежными партнерами, которые "придерживаются конструктивной линии".

Захарова сообщила, что Россия не давала пока никаких сигналов партнерам по зерновой сделке.

Фото и видео: МИД России